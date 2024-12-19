В Ряжском округе инспекторы остановили пьяного водителя без прав
Нарушителя отстранили от управления транспортом и составили на него административный протокол.
В Ряжском округе инспекторы остановили пьяного водителя без прав. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.
Инцидент случился 18 декабря в селе Петрово на улице Советской. Полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21140. Они заметили у 54-летнего водителя признаки опьянения.
Мужчине предложили пройти освидетельствование, прибор показал 1,368 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Также при проверке выяснилось, что гражданина лишили прав в июне 2024 года.
Нарушителя отстранили от управления транспортом и составили на него административный протокол.
Фото: Госавтоинспекция