В Рязанской области за год выросла смертность от рака и его выявляемость
Показатели увеличились от 2022 года на 4% и 7,5% в последующие годы.
В Рязанской области за год выросла смертность от рака и его выявляемость. Об этом пишет «КП-Рязань» со ссылкой на Рязаньстат.
По данным ведомства, на 100 тысяч человек населения у мужчин приходилось 272 летальных исхода от новообразований, у женщин — почти 177.
Показатели увеличились от 2022 года на 4% и 7,5% в последующие годы.
В 2023 году лидировали болезни системы кровообращения — 664-668 летальных исходов на 100 тыс. человек населения у обоих полов. На данным момент отмечается снижение смертности: -25,7% среди мужчин и -11,4% среди женщин.
Минздрав связывает увеличение смертности не с ростом заболеваемости, а с успехами диагностики.