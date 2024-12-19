В Рязанской области в пятницу потеплеет до +3°С

20 декабря возможны осадки в виде снега и ледяного дождя.

В Рязанской области в пятницу потеплеет до +3°С. Прогноз опубликован на сайте ГУ МЧС по региону.

20 декабря будет облачно. Возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя. Местами ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью −13…−8°С, к утру повышение температуры, днем −2…+3°С.