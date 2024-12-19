В Рязанской области суд вынес приговор мужчине за неуплату алиментов

Подсудимый обязан был выплачивать алименты на своего 17-летнего сына. Однако денежные средства на содержание ребенка он не предоставлял, добровольной помощи не оказывал. Образовалась задолженность

В Рязанской области суд вынес приговор 43-летнему мужчине за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как указано в публикации, подсудимый обязан был выплачивать алименты на своего 17-летнего сына. Однако денежные средства на содержание ребенка он не предоставлял, добровольной помощи не оказывал. Образовалась задолженность в сумме более 21 тыс. рублей.

Суд с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ.