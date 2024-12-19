В Рязанской области полицейские ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию

Ее владелец также хранил при себе ружье и патроны к нему.

В Рязанской области полицейские ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с сотрудниками МО МВД России «Шацкий» и регионального УФСБ во взаимодействии с ГУНК МВД России в ходе реализации оперативных материалов ликвидировали нарколабораторию.

В Шацком районе полицейские при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали 41-летнего, ранее судимого за хранение марихуаны, местного жителя.

В его домовладении оперативники изъяли 15 кг 822 г мефедрона и лабораторное оборудование — химическую посуду, электронную мешалку, 2 вакууматора, а также 7 канистр с жидкостью и 19 контейнеров с остатками вещества. Согласно заключениям специалистов, жидкость в канистрах содержит мефедрон массой сухого остатка 13 кг 200 г. Таким образом, общий вес изъятой «синтетики» составил 29 кг 22 г.

Кроме того, в доме и хозяйственных постройках полицейские обнаружили 30 г марихуаны, 39 кустов конопли массой 4 кг 769 г, ружье калибра 5,6 мм и 45 патронов к нему, пригодных для стрельбы.

Мужчина находился в контакте с лицами, занимающимися сбытом запрещенных веществ, и получил от них необходимые оборудование и прекурсоры. По инструкциям кураторов он наладил в своем доме работу химической лаборатории. Изготовленные оптовые партии наркотиков шатчанин помещал в тайники в Рязанской и Московской областях.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.