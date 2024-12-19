В Рязанской области нашли три тонны опасных продуктов и кормов

Продукция хранилась на складах у юрлиц и ИП без маркировки.

В Рязанской области в 2024 году нашли три тонны опасных продуктов и кормов. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора в четверг, 19 декабря.

Как указано в публикации, продукция хранилась на складах у юрлиц и ИП без маркировки. Некоторые товары были с истекшим сроком годности.

Специалисты Россельхознадзора не смогли сопоставить продукцию с ветеринарными сопроводительными документами. Товар признали опасным для потребителя.

Предприниматели уничтожили продукцию.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям