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В Рязанской области двух бывших работников РЖД обвинили в получении взяток
По версии следствия, с января 2020 по июнь 2023 года экс-начальник и бывший мастер производственного участка Рыбное Московской дирекции по ремонту тягового подвижного состава вступили в преступный сговор для получения взяток.

В Рязанской области двух бывших работников РЖД обвинили в получении взяток. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщила пресс-служба рязанской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, с января 2020 по июнь 2023 года экс-начальник и бывший мастер производственного участка Рыбное Московской дирекции по ремонту тягового подвижного состава вступили в преступный сговор. Они хотели получить взятки «за покровительство и попустительство по службе ряда работников, в том числе путем бездействия по выявленным нарушениям на месте работы, возврату части полученных премий за надлежащее исполнение служебных обязанностей».

Всего за указанный период экс-сотрудники получили более 600 тысяч рублей.

Уголовные дела направлены в Рыбновский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу. Отмечается, что бывшие сотрудники РЖД более 10 раз получили взятки. Их обвинили по статьям 290, 291.2 УК РФ.