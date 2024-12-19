В Рязани снизилась заболеваемость острыми формами вирусных гепатитов В и С

На заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии специалисты рассказали, что от вирусов в регионе привить 75% населения, охват прививками детей и подростков составляет 99%.

В Рязани снизилась заболеваемость острыми формами вирусных гепатитов В и С. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии специалисты рассказали, что от вирусов в регионе привить 75% населения, охват прививками детей и подростков составляет 99%.

Отмечается, что уровень заболеваемости соответствует показателям прошлого года.

Заболеваемость туберкулезом остается на эпидемиологически благополучном уровне.