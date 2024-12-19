В Рязани на улице Новой поймали наркомана

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.

В Рязани на улице Новой поймали наркомана. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС заметил мужчину, который что-то искал в снегу у тротуара, затем поднял что-то и попытался быстро удалиться.

44-летнего рязанца остановили. Выяснилось, он что может хранить при себе наркотические вещества. На место вызвали оперативников УНК.

Гражданина досмотрели и обнаружили у него сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это 1,24 грамма синтетического наркотического средства. Злоумышленника задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.