В Рязани на улице Костычева водитель устроил ДТП и скрылся
Инцидент произошел около дома № 11, рядом с заводом НИИР Фазотрон.
В Рязани на улице Костычева водитель устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Инцидент произошел около дома № 11, рядом с заводом НИИР Фазотрон.
«Ударили машину и уехали. Обнаружила 17 декабря», — указано в посте.
Автовладелица попросила помочь в поиске виновника аварии. Отмечается, что на место вызывали экипаж ДПС, скрывшегося водителя объявили в розыск.