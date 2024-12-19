В Рязани на улице Костычева водитель устроил ДТП и скрылся

Инцидент произошел около дома № 11, рядом с заводом НИИР Фазотрон.

В Рязани на улице Костычева водитель устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Инцидент произошел около дома № 11, рядом с заводом НИИР Фазотрон.

«Ударили машину и уехали. Обнаружила 17 декабря», — указано в посте.

Автовладелица попросила помочь в поиске виновника аварии. Отмечается, что на место вызывали экипаж ДПС, скрывшегося водителя объявили в розыск.