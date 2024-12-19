В России с 1 января подорожает техосмотр автомобилей до 7,5%

Средняя стоимость в регионах составит 1100 рублей.

В России с 1 января подорожает техосмотр автомобилей до 7,5%, сообщает «Коммерсантъ».

Средняя стоимость в регионах составит 1100 рублей.

Отмечается, что тарифы на техосмотр, согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, региональные власти должны утвердить до 20 декабря.

Для его расчета они должны запрашивать у операторов техосмотра сведения, включая зарплаты персонала, расходы на оборудование и электроэнергию.