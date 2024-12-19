В Пителинском районе неизвестный нанес ущерб лесному фонду в размере 1,6 млн руб

На территории Щедринского участкового лесничества вырубили четыре дуба объемом более 14 кубических метров.

В Пителинском районе неизвестный нанес ущерб лесному фонду в размере 1,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На территории Щедринского участкового лесничества вырубили четыре дуба объемом более 14 кубических метров.

Ведомство направило материал проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).