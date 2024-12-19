В оранжерее рязанского музея-заповедника Есенина зацвела аспидистра
Аспидистра — род растений семейства спаржевые. Отличается очень медленным ростом и относится к древнейшим культурам. Ее родиной являются тропические земли Восточной Азии.
В оранжерее рязанского музея-заповедника Есенина зацвела аспидистра. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Аспидистра — род растений семейства спаржевые. Отличается очень медленным ростом и относится к древнейшим культурам. Ее родиной являются тропические земли Восточной Азии», — говорится в сообщении.