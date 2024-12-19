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В МЧС напомнили рязанцам правила безопасности при запуске фейерверков
Также рязанцам напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы.

В МЧС напомнили рязанцам правила безопасности при запуске фейерверков. Сообщение появилось на официальном сайте регионального ведомства.

При запуске пиротехники необходимо:

  1. использовать пиротехнические изделия в строгом соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей;
  2. запускать фейерверк при подходящих погодных условиях;
  3. пиротехнику нельзя применять в зданиях, помещениях, сооружениях, на кровлях, балконах и лоджиях, вблизи железных дорог, нефте- и газопроводов, линий высоковольтной электропередачи и других взрыво-пожароопасных объектов;
  4. запускать фейерверк необходимо рна безопасном расстоянии, человек, применяющий пиротехнику должен быть трезв;
  5. нельзя пытаться запустить несработавшие пиротехнические изделия повторно.

Также рязанцам напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

  • на граждан — от 5 до 15 тысяч рублей;
  • на должностных — от 20 до 30 тысяч рублей;
  • на юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.