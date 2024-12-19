В МЧС напомнили рязанцам правила безопасности при запуске фейерверков
Также рязанцам напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы.
В МЧС напомнили рязанцам правила безопасности при запуске фейерверков. Сообщение появилось на официальном сайте регионального ведомства.
При запуске пиротехники необходимо:
- использовать пиротехнические изделия в строгом соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей;
- запускать фейерверк при подходящих погодных условиях;
- пиротехнику нельзя применять в зданиях, помещениях, сооружениях, на кровлях, балконах и лоджиях, вблизи железных дорог, нефте- и газопроводов, линий высоковольтной электропередачи и других взрыво-пожароопасных объектов;
- запускать фейерверк необходимо рна безопасном расстоянии, человек, применяющий пиротехнику должен быть трезв;
- нельзя пытаться запустить несработавшие пиротехнические изделия повторно.
Также рязанцам напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы:
- на граждан — от 5 до 15 тысяч рублей;
- на должностных — от 20 до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.