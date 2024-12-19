В Госдуме предложили ввести карточки на продукты

Нуждающимся людям можно было бы выделять по три тысячи рублей в месяц, которые разрешалось тратить только на покупку еды.

В Госдуме предложили ввести карточки на продукты. Такое предложение сделал депутат Анатолий Аксаков, пишет Газета.RU.

По его словам, такая инициатива имеет здравую основу, поскольку испытывающие нужду граждане «будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни».

Нуждающимся людям можно было бы выделять по три тысячи рублей в месяц, которые разрешалось бы тратить только на покупку еды.