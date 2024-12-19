В Бурятии восьмиклассник потерял сознание и умер во время урока

В Бурятии восьмиклассник потерял сознание и умер во время урока. Об этом пишет «Плохие новости».

Трагедия произошла 18 декабря в селе Нижняя Иволга. По словам родственников, 14-летний мальчик ушел на учебу как обычно, никаких странностей они не заметили.

Момент смерти ребенка попал на камеры видеонаблюдения в классе. Подросток взялся рукой за лицо, лег на парту, а затем упал на пол.

Учительница вызвала бригаду скорой помощи. Мальчика пытались спасти около 40 минут, но в итоге он скончался. Причины неизвестны.

Отмечается, что школьник не жаловался на здоровье, накануне он ходил на олимпиаду по информатике и рассказывал сестре о выполнении всех заданий.