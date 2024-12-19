URA.RU: россиян хотят заставить работать дольше и экстренно выходить из отпуска

Отмечается, что данные предложения разработали для повышения гибкости рынка труда.

Россиян хотят заставить работать дольше и экстренно выходить из отпуска из-за нехватки кадров. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Минэкономразвития.

Отмечается, что данные предложения разработали для повышения гибкости рынка труда.

Власти хотят установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день, сейчас — два, и 240 часов в год, сейчас — 120.

При этом хотят оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый дополнительный час.