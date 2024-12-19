У рязанца конфисковали мотоцикл за пьяную езду

Кроме того, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно.

У рязанца конфисковали мотоцикл за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль двухколесного транспортного средства и совершил поездку по улицам поселка Милославское.

Однако его остановили сотрудники ГАИ.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно и конфискацию мотоцикла.