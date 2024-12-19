Рязанское МЧС предупредило жителей об ухудшении погодных условий

В регионе с вечера 19 декабря до 18 часов 20 декабря ожидаются снег, ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, усиление ветра и туман.