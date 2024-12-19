Рязанское МЧС предупредило жителей об ухудшении погодных условий
В регионе с вечера 19 декабря до 18 часов 20 декабря ожидаются снег, ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, усиление ветра и туман.
Рязанское МЧС предупредило жителей об ухудшении погодных условий. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
С вечера 19 декабря до 18 часов 20 декабря на территории региона ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Также возможно усиление ветра до 12-17 м/с, на дорогах гололедица.
В отдельных районах туман с видимостью 100-500 метров.