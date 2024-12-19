Рязанские префекты выступят перед жителями с отчетами о своей работе

Публичные выступления пройдут с 23 по 26 декабря.

Рязанские префекты выступят перед жителями с отчетами о своей работе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Виталий Артемов.

Публичные выступления пройдут с 23 по 26 декабря. Также состоится обсуждение планов на предстоящий год. «Приглашаю горожан посетить эти встречи, обсудить проблемы и планы развития своих территорий на следующий год», — написал мэр.