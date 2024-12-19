Рязанские полицейские раскрыли кражу двухлетней давности

Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские раскрыли кражу двухлетней давности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска получили сведения, что 23-летний житель столицы, который в последнее время проживает в городе Спасск-Рязанский, причастен к краже.

Выяснилось, что два года назад он неожиданно начал тратить крупные суммы денег.

Проверка установила, что молодой человек причастен к краже, произошедшей в декабре 2022 года.

Злоумышленник вступил в беседу с мужчиной на остановке и незаметно переставил его барсетку, а затем, когда пассажир пошел к автобусу, забрал сумочку. В ней хранились 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.