Рязанские полицейские раскрыли кражу двухлетней давности
Возбуждено уголовное дело.
Рязанские полицейские раскрыли кражу двухлетней давности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Оперативники уголовного розыска получили сведения, что 23-летний житель столицы, который в последнее время проживает в городе Спасск-Рязанский, причастен к краже.
Выяснилось, что два года назад он неожиданно начал тратить крупные суммы денег.
Проверка установила, что молодой человек причастен к краже, произошедшей в декабре 2022 года.
Злоумышленник вступил в беседу с мужчиной на остановке и незаметно переставил его барсетку, а затем, когда пассажир пошел к автобусу, забрал сумочку. В ней хранились 70 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.