Рязанская НПК стала победителем конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «"За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы», а также отмечена в двух номинациях — «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства и обеспечение дополнительных гарантий работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы». Торжественная церемония награждения прошла в министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области.

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания уделяет пристальное внимание укреплению семейных ценностей. Это — неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры, внутренней политики. Многие инициативы подкреплены коллективным договором. Несомненно, поддержка родных важна и служит основой для карьерного роста наших сотрудников. Когда всё хорошо дома, то и трудишься с большей отдачей. Очень приятно, что работа в этих направлениях высоко оценена экспертами конкурса», — сказал председатель профсоюзной организации РНПК Александр Макаров.

На предприятиях Роснефти действует единая корпоративная культура, реализуются различные социальные программы, направленные, в том числе на поддержку сотрудников с детьми.

На основании действующего Коллективного договора и в дополнение к государственным компенсациям и льготам РНПК предоставляет работникам с детьми дополнительный отпуск с сохранением средней заработной платы в ряде случаев: на 1 сентября, на проводы в армию и свадьбу детей. Ведутся выплаты при рождении ребенка, выплаты пособий одиноким родителям, пособий родителям, имеющим ребенка-инвалида, дополнительные выплаты родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. РНПК возмещает работникам стоимость содержания детей в детских дошкольных образовательных учреждениях, а также путевки в детские оздоровительные лагеря. Дети обеспечиваются подарками к Новому году. Выплачивается материальная помощь работникам в связи с бракосочетанием, осуществляется добровольное страхование здоровья работников, предоставляются беспроцентные денежные ссуды на приобретение жилья и другое. Кроме того, на предприятии действует корпоративная ипотечная программа, по которой работникам предоставляют беспроцентные займы на покупку жилья или для рефинансирования имеющейся ипотеки.

РНПК предоставляет работникам широкий спектр корпоративных программ, в которых они могут участвовать со своими семьями. Среди крупных — это фестиваль «Энергия талантов» и семейно-спортивный праздник «За здоровьем всей семьей». Эти мероприятия способствуют плодотворному взаимодействию между членами семьи, продвижению ценностей творческого потенциала, физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Для работников и их близких ежегодно проводится до 40 экскурсионных поездок в музеи Москвы и Центрального Федерального округа, походы в театры и цирк г. Рязани. В День семьи, любви и верности чествуют многодетные семьи.

По итогам регионального этапа конкурса РНПК номинирована на участие в федеральном этапе, который состоится в ближайшее время.