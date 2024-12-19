Рязанка Евдокия Илларионова отметила 101-й День рождения

Евдокия Васильевна родилась на станции Пресновка Соколовского района республики Казахстан.

Рязанка Евдокия Илларионова отметила 101-й День рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Евдокия Васильевна родилась на станции Пресновка Соколовского района республики Казахстан. В 1930 году переехала в Петропавловск, где закончила педагогическое училище. После она работала в филиале Александровского радиозавода, который был эвакуирован в Петропавловск.

В 1946 году она вышла замуж, в 1955 году переехала с семьей в Рязань. Здесь долгожительница работала на радиозаводе в ОТК до выхода на пенсию.