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Рязанцы стали чаще страховать жизнь
Отмечается, что почти половина всех средств, которые жители за 9 месяцев заплатили за страховки, пришлась на добровольное страхование жизни.

Рязанцы стали чаще страховать жизнь. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что почти половина всех средств, которые жители за 9 месяцев заплатили за страховки, пришлась на добровольное страхование жизни.

Кроме того, объем сборов по добровольному медицинскому страхованию превысил 456 млн рублей. За три квартала рязанцы заключили 36 тысяч договоров ДМС. Выплаты по таким договорам за год выросли на 30%.