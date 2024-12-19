Рязанцы рассказали о самых неудачных новогодних подарках

16% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие.

Рязанцы рассказали о самых неудачных новогодних подарках. Об этом сообщил сервис SuperJob.

11% жителей назвали худшими подарками, которые традиционно дарят на Новый год, различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера, футболки. 7% — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари.

5% респондентов раздражает косметика и парфюмерия (с которой обычно не угадывают), еще столько же — сладости.

2% не рады кухонным принадлежностям и посуде.

По 1% считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь.

Среди прочих вариантов неудачных подарков назвали полотенца, бижутерию, книги, домашних животных, пледы, рюкзаки.

6% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения.

16% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие. Каждый третий горожанин никогда не получал плохих подарков.