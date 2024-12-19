Российские ученые разработали новую методику для предотвращения тромбозов

Для исследований необходимы простые, дешевые и притом эффективные методы биохимического анализа, показывающие влияние изучаемых субстанций на свертываемость крови.

Российские ученые разработали новую методику для предотвращения тромбозов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МФТИ.

Ученые из Московского физико-технического института и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России разработали новую импортонезависимую методику анализа биологически активных веществ, которая будет полезна для поиска антикоагулянтов — веществ, предотвращающих образование тромбов.

Для исследований необходимы простые, дешевые и притом эффективные методы биохимического анализа, показывающие влияние изучаемых субстанций на свертываемость крови.