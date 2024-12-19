Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube

Роскомнадзор (РКН) назвал основания для принятия мер в отношении YouTube. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РКН заявил, что Google уже два года официально не работает в России, прекратил поддержку своих кэширующих серверов и продолжает блокировку российских каналов.
По данным РКН, всего заблокировано более 200 каналов СМИ, блогеров и музыкантов. Роскомнадзор сообщил, что 10 июля направил директору головного офиса Google очередное требование о разблокировке. Однако ответ не получил.
Как указано в публикации, сумма штрафов компании с 2021 года составляет более 34,5 млрд рублей, но и эта мера также не оказала воздействия.
«Многочисленные нарушения законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — уточнили в Роскомнадзоре.
Регулятор отметил, что имеет достаточно инструментов для мотивации компании, право на их использование остается за ним.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о работе Google и YouTube в России.