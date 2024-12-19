Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube

Основанием для мер против YouTube стали нарушения законодательства и «неуважение к нашей стране»

Роскомнадзор (РКН) назвал основания для принятия мер в отношении YouTube. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

РКН заявил, что Google уже два года официально не работает в России, прекратил поддержку своих кэширующих серверов и продолжает блокировку российских каналов.

По данным РКН, всего заблокировано более 200 каналов СМИ, блогеров и музыкантов. Роскомнадзор сообщил, что 10 июля направил директору головного офиса Google очередное требование о разблокировке. Однако ответ не получил.

Как указано в публикации, сумма штрафов компании с 2021 года составляет более 34,5 млрд рублей, но и эта мера также не оказала воздействия.

«Многочисленные нарушения законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — уточнили в Роскомнадзоре.

Регулятор отметил, что имеет достаточно инструментов для мотивации компании, право на их использование остается за ним.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о работе Google и YouTube в России.