Путин заявил о готовности пойти на переговоры с Украиной
По словам главы государства, вторая сторона также должна быть готова к ним и к компромиссам.
Президент Владимир Путин заявил о готовности пойти на переговоры с Украиной. Об этом он сообщила, отвечая на вопрос о готовности России пойти на уступки во время Прямой линии.
По словам главы государства, вторая сторона также должна быть готова к ним и к компромиссам.
«Политика и есть искусство компромисса, Россия всегда к ним готова», — ответил Путин.