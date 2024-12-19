Путин заявил о готовности пойти на переговоры с Украиной

По словам главы государства, вторая сторона также должна быть готова к ним и к компромиссам.

Президент Владимир Путин заявил о готовности пойти на переговоры с Украиной. Об этом он сообщила, отвечая на вопрос о готовности России пойти на уступки во время Прямой линии.

По словам главы государства, вторая сторона также должна быть готова к ним и к компромиссам.

«Политика и есть искусство компромисса, Россия всегда к ним готова», — ответил Путин.