Путин высказался о ключевой ставке, которую 20 декабря установит Центробанк

По словам президента, ни он, ни глава Банка России не знаю, какое решение будет принято.

Владимир Путин высказался о ключевой ставке, которую 20 декабря установит Центробанк. Об этом он сообщил во время Прямой линии.

По словам президента, ни он, ни глава Банка России не знаю, какое решение будет принято.

«Набиуллина не говорит мне, какая завтра будет ключевая ставка, скорее всего, она и сама не знает, — ответил глава государства.

Он выразил надежду, что следующее решение по ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.