Путин: Россия подпишет документы о мире только с легитимным руководителем Украины

По его словам, Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей и с учетом ситуации «на земле».

Россия будет подписывать документы о мире только с легитимным руководителем Украины, в том числе и с Зеленским, если он пойдет на выборы. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время Прямой линии.

По его словам, Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей и с учетом ситуации «на земле».

«Если кто-то пойдет на выборы и получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским… Подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а легитимными являются Рада и председатель Рады», — сказал глава государства.