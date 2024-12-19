Путин: РФ все ближе к решению задач СВО

Владимир Путин отметил, что ситуация в зоне спецоперации меняется кардинально. Он заявил, что движение идет по всей линии фронта, бойцы РФ освобождают землю квадратными километрами каждый день.

РФ все ближе к решению задач СВО. Об этом президент заявил во время Прямой линии с россиянами в четверг, 19 декабря.

Владимир Путин отметил, что ситуация в зоне спецоперации меняется кардинально. Он заявил, что движение идет по всей линии фронта, бойцы РФ освобождают землю квадратными километрами каждый день.

Говоря о вторжении ВСУ в Курскую область, Путин заявил, что число уничтоженной в Курской области украинской бронетехники переросло число техники, уничтоженной на других участках за весь год.

Президент отметил, что не будет называть дату, когда выбьют ВСУ из Курской области, но сомнений в этом нет.

«Военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область и держаться там сейчас нет», — отметил президент.