Путин объяснил рост цен на продукты в России
По его словам, предложение не успевает за спросом.
Президент Владимир Путин объяснил рост цен на продукты в России. Об этом он сообщил во время Прямой линии.
По его словам, предложение не успевает за спросом.
«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами через нарастание этой товарной массы», — сказал он.
Глава государства отметил, что сказываются также рост мировых цен и урожай.
Путин сообщил, что российское правительство работает эффективно, думает о будущем.