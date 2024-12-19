Путин объяснил рост цен на продукты в России

По его словам, предложение не успевает за спросом.

Президент Владимир Путин объяснил рост цен на продукты в России. Об этом он сообщил во время Прямой линии.

По его словам, предложение не успевает за спросом.

«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами через нарастание этой товарной массы», — сказал он.

Глава государства отметил, что сказываются также рост мировых цен и урожай.

Путин сообщил, что российское правительство работает эффективно, думает о будущем.