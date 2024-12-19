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Президент назвал «безобразием» отказ банков выдавать льготные ипотеки
Глава государства пообещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек.

Президент Владимир Путин назвал «безобразием» отказ банков выдавать льготные ипотеки. Вопрос был поднят во время Прямой линии.

Глава государства заявил, что лимитов по семейной и сельской ипотекам быть не должно и пообещал «навести порядок» в этой сфере.

Он добавил, что не видит необходимости закрывать льготную IТ-ипотеку, из-за небольшой экономии для бюджета.