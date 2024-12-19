На трассе под Рязанью «КамАЗ» снес легковушку

Водитель легковушки получил травмы.

На трассе под Рязанью «КамАЗ» снес легковушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла утром 18 декабря на 1-м километре автодороги «Рыбное — Пальные — Пионерский — Б. Жоково» в Рыбновском районе. По предварительной информации, 39-летний житель Ивановской области, управляя автомобилем Chevrolet, совершил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом под управлением 58-летнего жителя Рязани.

Водитель легковушки получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.