На Лыбедском бульваре в Рязани неизвестные повредили несколько сосен
Молодые сосны высадили на обновленной площадке Лыбедского бульвара осенью 2024 года. 18 декабря неизвестные оборвали лапники.
На Лыбедском бульваре в Рязани неизвестные повредили несколько сосен. Об этом в четверг, 19 декабря,
Молодые сосны высадили на обновленной площадке Лыбедского бульвара осенью 2024 года. 18 декабря неизвестные оборвали лапники.
«Вандалы, решив не тратиться на покупку новогодних украшений, просто украли их [лапники. — прим.ред.], оборвав молодые деревья», — говорится в сообщении.
Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Неизвестных найдут с помощью камер.