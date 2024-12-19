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На Лыбедском бульваре в Рязани неизвестные повредили несколько сосен
Молодые сосны высадили на обновленной площадке Лыбедского бульвара осенью 2024 года. 18 декабря неизвестные оборвали лапники.

На Лыбедском бульваре в Рязани неизвестные повредили несколько сосен. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в Telegram-канале «МЦУ | Рязань».

Молодые сосны высадили на обновленной площадке Лыбедского бульвара осенью 2024 года. 18 декабря неизвестные оборвали лапники.

«Вандалы, решив не тратиться на покупку новогодних украшений, просто украли их [лапники. — прим.ред.], оборвав молодые деревья», — говорится в сообщении.

Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Неизвестных найдут с помощью камер.