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Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме в преддверии Нового года
Мошенники стали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты или большие мероприятия, включая Кремлевскую елку.

Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме в преддверии Нового года. Об этом сообщает РИА Новости.

Мошенники стали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты или большие мероприятия, включая Кремлевскую елку.

Отмечается, что жертвам предлагают перейти по ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт. Там требуют ввести персональные и платежные данные для оплаты «небольшой комиссии» — якобы за получение билета при выигрыше.

Помимо этого, мошенники создают фишинговые сайт якобы для покупки подарков.