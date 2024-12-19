Минобороны пообещало ответить на ракетный удар по российскому предприятию

В среду, 18 декабря, ВСУ ударили ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. По подтвержденным данным Украина применила шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow».

В среду, 18 декабря, ВСУ ударили ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Минобороны пообещало ответить на атаку. Об этом 19 декабря сообщили в Telegram-канале ведомства.

По подтвержденным данным Украина применила шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

Как указано в посте, атака отражена.

«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, „Бук-М3“ и зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь“ сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow», — говорится в сообщении.

Одна крылатая ракета, по данным Минобороны, отклонена. После ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — заключили в посте.

Напомним, в среду, 18 декабря, над Ростовской областью сбили 10 дальнобойных ракет.