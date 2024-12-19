Краснодарском крае мужчина совершил двойное убийство и поджог квартиру

Краснодарском крае мужчина совершил двойное убийство и поджог квартиру. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Молодые супруги были в караоке, где познакомились с 28-летним именинником. Пара пригласила нового знакомого домой для продолжения празднования. Пьяный гость начал приставать к 19-летней девушке, произошла ссора, в ходе которой дебошир перерезал горло 23-летнему хозяину квартиры. Затем он изнасиловал жену погибшего, убил ее и поджог квартиру.

Отмечается, что поиски убийцы продолжаются.