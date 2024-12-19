Кадыров пообещал выплачивать полмиллиона родителям, назвавшим ребенка в честь героев Чечни

Кадыров поручил определить дату до окончания года для проведения акции.

Кадыров пообещал выплачивать по 500 тысяч рублей родителям, назвавшим ребенка в честь героев Чечни. Об этом он сообщил в своем личном Telegram-канале.

Акция пройдет в Чечне. Кадыров поручил определить дату до окончания года для проведения акции.

«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тыс. рублей», — указал он.