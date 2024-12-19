Гастроэнтеролог назвала опасные сочетания блюд и алкоголя на Новый год

По словам эксперта, алкоголь лучше не сочетать с фруктами, сладостями и солеными продуктами.

Гастроэнтеролог назвала опасные сочетания блюд и алкоголя на Новый год. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам эксперта, алкоголь лучше не сочетать с фруктами, сладостями и солеными продуктами.

«Фрукты вредят поджелудочной и печени из-за фруктозы, а сладости — повышают глюкозу, что опасно для диабетиков и людей с ожирением. Соленое увеличивает нагрузку на сердце и почки, а острые закуски раздражают слизистую желудка», — пояснил врач.

Медик также рассказал, что жареное мясо в сочетании с алкоголем может навредить печени и поджелудочной.