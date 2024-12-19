ГАИ обратилась к жителям Рязанской области из-за непогоды

В четверг, 19 декабря, в регионе пройдет снег, местами гололедица.

ГАИ обратилась к жителям Рязанской области из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В четверг, 19 декабря, в регионе пройдет снег, местами гололедица.

Температура воздуха по области ночью −18…−13°С, днем −13…−8°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.