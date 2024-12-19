Число обращений россиян на прямую линию Путина приблизилось к двум миллионам

Напомним, прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг, 19 декабря в 12:00.

Число обращений россиян на прямую линию президента РФ Владимира Путина приблизилось к двум миллионам за три часа до начала программы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные канала «Россия 24».

Напомним, прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг, 19 декабря в 12:00.

Согласно статистике, общее число вопросов к прямой линии сейчас составляет более 1 миллиона 974 тысяч.

Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.