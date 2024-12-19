А что в кино? «Елки-11», «Домовенок Кузя» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Елки-11» — одиннадцатая часть популярной новогодней франшизы, рассказывающей о чудесах, которые случаются в канун самого любимого праздника россиян.

«Домовенок Кузя» — семейный фильм по мотивам произведений Татьяны Александровой. Кузя, случайно попавший из сказочного мира в квартиру к обычной семье, должен найти свой волшебный сундучок и защитить наш мир от Бабы-Яги.

«Братья» — приключенческая комедия режиссера Марка Горобца. Главные роли в фильме сыграли Филипп Киркоров и Денис Дорохов.

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