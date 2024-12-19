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«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
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«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
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Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
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25 ноября 16:48
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Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
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21 ноября 11:55
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А что в кино? «Елки-11», «Домовенок Кузя» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Елки-11» — одиннадцатая часть популярной новогодней франшизы, рассказывающей о чудесах, которые случаются в канун самого любимого праздника россиян.

«Домовенок Кузя» — семейный фильм по мотивам произведений Татьяны Александровой. Кузя, случайно попавший из сказочного мира в квартиру к обычной семье, должен найти свой волшебный сундучок и защитить наш мир от Бабы-Яги.

«Братья»  — приключенческая комедия режиссера Марка Горобца. Главные роли в фильме сыграли Филипп Киркоров и Денис Дорохов.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».