Якушев подвел итоги работы «Единой России» в период осенней сессии

«Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

Задачи на ближайшую перспективу на прошедшем XXII Съезде поставили президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев, отметил секретарь Генсовета

В осеннюю сессию «Единая Россия» продолжила укреплять статус и расширять господдержку бойцов спецоперации и их семей: всего по инициативе партии принято более 130 федеральных законов на эту тему, сообщил Владимир Якушев.

«Конкретно в эту сессию приняты наши инициативы о запрете взыскания исполнительского сбора в отношении участников СВО; о наделении статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО; о возможности жилищной регистрации участников СВО по доверенности; о внеочередном праве на обеспечение жильем военнослужащих, имеющих ребёнка-инвалида, и другие», — пояснил он.

По его словам, еще одной приоритетной задачей партии была работа над федеральным бюджетом.

«Итоговый документ получился сбалансированным, он отвечает стратегическим приоритетам развития страны. Порядка 15 триллионов рублей предусмотрено на реализацию положений нашей народной программы. Причём 161,7 миллиардов рублей было добавлено поправками „Единой России“. Эти средства пойдут на такие значимые направления, как строительство школ, детских садов, дорог, развитие науки, регионов, села, инфраструктуры детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей. В эту сессию нами внесены многие законопроекты: о дополнительном отпуске родителям и супругам раненого участника СВО; о дополнительной защите прав временных работников и совершенствовании работы частных агентств занятости», — добавил секретарь Генсовета.

Руководитель фракции партии Владимир Васильев подчеркнул, что в осеннюю сессию Госдума вышла на системную работу, в которой главным критерием оценки становится результативность и консолидация всех фракций.

«Единая Россия» смогла изыскать дополнительно 2 миллиарда рублей с тем, чтобы поддержать фонд «Защитники Отечества», укрепить его. В этом нас поддержали другие фракции. Также консолидированно поправками к бюджету мы поддержали такие общественные организации, как «Женщины России», «Боевое Братство», «Ассамблея народов России». Рассчитываем, что эти средства придут в начале 2025 года — первом квартале", — сказал глава думской фракции.

Всего в осеннюю сессию фракцией «Единой России» было внесено 100 законопроектов, из них законами стало 87. В том числе, принято 17 законов по поддержке участников СВО, внесенных по инициативе партии. Еще 12 находятся на рассмотрении. Решены вопросы о расширении перечня лиц, которые могут быть признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий; расширении трудовых прав (включая права членов семей тех, кто находится на фронте — прим. ред.); защите жилищных прав, в том числе, для военнослужащих, и возможность в первоочередном порядке получать жильё либо соответствующую субсидию; освобождении от ряда платежей (в частности, госпошлины за совершение тех или иных государственно значимых и регистрационных действий).

В следующем году предстоит не менее напряженная работа, подчеркнул Владимир Якушев.

«На прошедшем XXII Съезде президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшую перспективу. Это, прежде всего, касается продолжения работы по поддержке ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших своих близких. У нас появился отдельный раздел в народной программе. Большинство его положений касаются именно совершенствования законодательства. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость участия всех партийных институтов в реализации новых национальных проектов. Особый акцент сделан на нашем участии в программе капитального ремонта школ. Также глава государства подчеркнул важность партийного участия в реализации программ социальной газификации, благоустройства общественных пространств, модернизации почтовых отделений», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

Напомним, работу над бюджетом на 2025-2027 годы «Единая Россия» вела вместе с правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку — в соответствии с поручениями президента.

Документ предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

14 декабря «Единая Россия» провела XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нем приняли участие более 1000 делегатов со всей страны.

На Съезде партия определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО. Также делегаты Съезда приняли новое положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.