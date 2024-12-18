Владельца клуба в Рязани оштрафовали за песни Artik & Asti и Бьянки
Владельца клуба в Рязани оштрафовали за незаконное публичное использование песен в исполнении Бьянки, DEAD BLONDE, Остапа Парфенова, ARCHI, KALVADOS, Юли Савичевой, Artik & Asti, GAYAZOVS BROTHERS.
ООО «Российское Авторское Общество» подала иск к ООО «Камбайл» о взыскании компенсации за нарушение прав авторов песен в сумме 160 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда в среду, 18 декабря.
В публикации сказано, музыка Бьянки, DEAD BLONDE, Остапа Парфенова, ARCHI, KALVADOS, Юли Савичевой, Artik & Asti, GAYAZOVS BROTHERS публично прозвучала в клубе «Numero 1 Uno» 8 декабря 2023 года. По данным суда, ответчик нарушил права авторов.
ООО «Камбайл» оштрафовали на 160 тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу.