В Сасове прокуратура внесла представление главе администрации
Все произошло после жалобы инвалида.
В Сасове прокуратура внесла представление главе администрации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сасовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению инвалида на отсутствие тактильно-контрастных указателей на пешеходном переходе дороги.
Выяснилось, что на переходе к поликлинике ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.
Главе администрации округа внесли представление. Фактическое устранение нарушения находится на контроле в Сасовской межрайонной прокуратуре.