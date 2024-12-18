В Сасове прокуратура внесла представление главе администрации

Все произошло после жалобы инвалида.

В Сасове прокуратура внесла представление главе администрации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сасовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению инвалида на отсутствие тактильно-контрастных указателей на пешеходном переходе дороги.

Выяснилось, что на переходе к поликлинике ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.

Главе администрации округа внесли представление. Фактическое устранение нарушения находится на контроле в Сасовской межрайонной прокуратуре.