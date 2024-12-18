В Сараевском районе столкнулись ВАЗ-211440 и Volkswagen Polo
В результате происшествия автомобили получили механические повреждения.
В Сараевском районе столкнулись ВАЗ-211440 и Volkswagen Polo. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.
Инцидент произошел днем 17 декабря на дороге Сараи — Сапожок — Борец — Шацк. 54-летний местный житель за рулем отечественного авто не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, которую вел 55-летний житель областного центра.
В результате происшествия среди людей никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
По данному факту проводится проверка.
Фото: Госавтоинспекция Сараевского района.