В Рязанском районе отменили карантин по бешенству

Карантин отменили в деревне Матвеевка Окского сельского поселения на территории личного подворья, дом № 40.

В деревне Матвеевка Рязанского района отменили карантин по бешенству. Соответствующее постановление губернатора региона Павла Малкова опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Отмечается, что карантин отменили в деревне Матвеевка Окского сельского поселения на территории личного подворья, дом № 40.

Напомним, в Рязанском районе в октябре ввели карантин из-за вспышки бешенства. Два месяца местным жителям было запрещено организовывать ярмарки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных.