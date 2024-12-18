В рязанском Лесопарке 20 декабря заработает Резиденция Деда Мороза
Дед Мороз будет принимать гостей до 30 декабря, а также со 2 по 7 января.
В рязанском Лесопарке 20 декабря заработает Резиденция Деда Мороза. Об этом сообщается в группе учреждения.
В пятницу, 20 декабря, главный волшебник страны будет принимать жителей и гостей города с 17:00 до 20:00.
Торжественное открытие запланировано на 21 декабря. В программе: концерт, игры, конкурсы для детей и взрослых.
Дед Мороз будет принимать гостей до 30 декабря, а также со 2 по 7 января.
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