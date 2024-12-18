В Рязанской области установили новые меры поддержки беременных женщин и семей с детьми

Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон «О мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми». В региональный парламент документ внесен губернатором Павлом Малковым и единогласно поддержан на заседании законодательного собрания в среду, 18 декабря.

Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон «О мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми». В региональный парламент документ внесен губернатором Павлом Малковым и единогласно поддержан на заседании законодательного собрания в среду, 18 декабря. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Закон разработан в целях реализации мероприятий национального проекта «Семья», который стартует в России с 1 января 2025 года. В 2025 году в регионе начнет действовать новая единовременная выплата.

Как указано в публикации, финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей будут получать беременные женщины, прописанные на территории субъекта и обучающиеся в очном формате в образовательных организациях, расположенных в Рязанской области. Еще одно обязательное условие для назначения выплаты: постановка на учет в региональной медицинской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) с 1 января 2025 года.

Документом также установлена единовременная выплата — 300 тысяч рублей — при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. Данная мера поддержки распространяется на супругов (или единственного родителя) в возрасте до 35 лет, проживающих в Рязанской области не менее трех лет на момент рождения ребенка. При этом пополнение в семье, в том числе усыновление, должно произойти не ранее 1 января 2025 года.

Еще одним видом финансовой помощи молодым родителям станет ежемесячная компенсация части расходов, связанных с оплатой стоимости найма жилья. Помощь государства составит 50% (но не более девяти тысяч рублей) при рождении первого ребенка с 1 января 2025 года.

При рождении второго и последующих детей размер компенсации увеличится до 75%: в случае найма помещения с одной жилой комнатой максимальная сумма составит 13,5 тысяч рублей, с двумя или более — 17,2 тысяч рублей. Данная мера поддержки предоставляется до достижения младшим (или единственным) ребенком трехлетнего возраста. При этом оба супруга (или единственный родитель) должны быть прописаны в Рязанской области, но не иметь в регионе собственного жилья. Обязательным условиям для получения компенсации также является официальное трудоустройство или очное обучение в региональных образовательных организациях. Исключение составляют молодые семьи, в которых оба супруга являются инвалидами I или II группы либо осуществляют уход за лицами с инвалидностью. Факт аренды жилья необходимо подтвердить документально.

Все меры поддержки, установленные законом, будут действовать на территории Рязанской области с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Финансирование будет осуществляться за счет федерального и областного бюджетов.